Берлускони сохранит должность президента «Милана» даже в случае продажи клуба

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони провел переговоры с китайскими инвесторами о продаже клуба. По словам руководителя красно-черных, китайцы предложили ему остаться в клубе еще на три года.

«Китайские инвесторы не против того, чтобы я был президентом клуба в течение еще трех лет. Я ответил на это согласием. Могу ли я стать почетным президентом? Да, и в таком качестве у меня будет право давать советы и принимать решения.

Если переговоры все же зайдут в тупик, то я с оставлю «Милан» себе и буду искать покупателей среди итальянцев», — прокомментировал ситуацию Берлускони.