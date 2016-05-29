Решение о будущем Аленичева в «Спартаке» примет Александр Жирков

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев может покинуть свой пост. Решение о его будущем должен принять лично член света директоров красно-белых Александр Жирков. У руководства клуба две кандидатуры на место Аленичева – тренер «Ростова» Курбан Бердыев и наставник «Легии» Станислав Черчесов.

«Одной из сложностей для разрыва контракта является мотивировка возможного увольнения Аленичева. С одной стороны, со слов владельца клуба, команда не выполнила задачу на сезон, но с другой, она смогла пробиться в Лигу Европы. От формулировки данного вопроса зависит размер отступных, которые получит нынешний штаб «Спартака», – заявил источник, близкий к московскому клубу.