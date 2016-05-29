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  • Решение о будущем Аленичева в «Спартаке» примет Александр Жирков

Решение о будущем Аленичева в «Спартаке» примет Александр Жирков

29 мая 2016, 16:32
17

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев может покинуть свой пост. Решение о его будущем должен принять лично член света директоров красно-белых Александр Жирков. У руководства клуба две кандидатуры на место Аленичева – тренер «Ростова» Курбан Бердыев и наставник «Легии» Станислав Черчесов.

«Одной из сложностей для разрыва контракта является мотивировка возможного увольнения Аленичева. С одной стороны, со слов владельца клуба, команда не выполнила задачу на сезон, но с другой, она смогла пробиться в Лигу Европы. От формулировки данного вопроса зависит размер отступных, которые получит нынешний штаб «Спартака», – заявил источник, близкий к московскому клубу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Черчесов Станислав Аленичев Дмитрий
Комментарии (17)
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maior-60
1464529890
Хитрожопый Федун хочет в стороне остаться, вроде как и нипричем. Жаль, что не дают тренерам нормально работать.
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андрей андреев
1464531449
Короче,если денег не найдём,Аленичев приходи к нам
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Диктор
1464532539
Бердыев да-но не Черчесов.
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shurik45
1464534722
Аленичев чем так плох?
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ГенГриг
1464535337
Это вас надо уволить всех к чертовой матери. Скоты. Аленичева не трогайте.
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опус 2
1464541835
Руки прочь от Аленичева !
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ajoq
1464542470
Увольнение Аленичева - не логичный поступок. Почти с тем же составом он пришел к тому же результату, что и Якин, только в Европу всё же попали. Надо обновлять состав. Так действуйте последовательно - усиляйте состав ближайшие 3 окна, но не середняками, а игроками уровня Промеса хотя бы, и будет улучшение результата. Любой адекватный тренер, если перед ним будут ставиться серьезные задачи, запросил бабла на норм трансферы. Так чем же хуже Алень? Дайте ему денег на усиление
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Spartak Moscow Official
1464546680
Тут такая ситуация, не в Аленичеве дело. Трансферная стоимость нынешнего состава оценивается на 4- 5 место в премьер- лиге. Спартак примерно там и находится уже третий сезон. Клуб не может ставить высокие турнирные задачи, исходя настоящего подбора игроков. Пусть Аленичеву выделят средств на укрепление защиты+ классного опорника. А половину нынешнего состава со спокойной совестью продать каким- нибудь Уралам.
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fakel-vrn
1464546746
аленичев тренер только на поле..в остальном он ничего не решает... кого убрать из команды...кого купить решает федун... аленичев даже слово сказать против федуна не может пример тому широков... возможно и правильно его федун убрал из команды...но как оправдывался аленичев по широкову...то он типа ничего не решал..это сделали без него...а что ты тогда за тренер...если ты не имеешь своего слова в команде... пока федун будет во главе спартака... любого тренера будут увольнять через год работы
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sargassov
1464579314
Эмери вроде доказал, что не в тренере дело. В Спартаке проблемная позиция это руководство
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