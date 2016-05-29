Президент «Уфы»: «Мне было так приятно, когда фанаты «Спартака» исполнили песню МакSим»

Президент «Уфы» Марат Магадеев призвал болельщиков клуба организоваться, взяв в пример фанатское движение «Спартака».

«По поводу нашего фан-сектора я вообще не понимаю. Давайте организовываться. Мы будем только рады, если болельщики заполнят стадион. Сопоставляя сектор «Спартака» и наш, скажу честно: даже оформление какое-то жиденькое. Понятно, что у нас нет такого большого опыта боления, но хорошему надо учиться. Спартаковские ребята приехали заранее, развесили плакаты и атрибутику. И песню даже спели. Мы им поставили. Было очень трогательно, когда они, взрослые люди, пели под МакSим. Мне было так приятно. Это интересно, к этому надо стремиться. А не так — голый торс, попрыгал, да и все», — заявил Магадеев.