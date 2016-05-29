«Реал» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании за один сезон

Обыграв мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, «Реал» продолжил своеобразную традицию, длящуюся с 1998-го года, когда «сливочные» впервые выиграли турнир в его новом формате (Кубок чемпионов не учитывается). Клубу ни разу не удалось добавить к победе в Лиге чемпионов первое место в чемпионате Испании.

В 2016-м году «Реал» финишировал в чемпионате вторым, в 2014-м и 2002-м завершил сезон третьим, а 1998-й и 2000-й год и вовсе обернулись для «сливочных» четвертым и пятым местом соответственно.