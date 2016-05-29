«Тоттенхэм» проведет следующий сезон на «Уэмбли»

Английский «Тоттенхэм» объявил о достижении договоренности с администрацией стадиона «Уэмбли» относительно домашних игр клуба в следующем сезоне. В связи со строительством нового стадиона на территории «Уайт Харт Лейн» «шпоры» будут вынуждены провести как минимум один сезон на крупнейшем стадионе Лондона.

Интересно отметить, что другой лондонский клуб, «Вест Хэм», также переехал на другую незанятую арену Лондона, «Олимпийский стадион». «Молотобойцы» заключили арендное соглашение на 99 лет.