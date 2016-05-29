Перес: «Лига чемпионов находится в ДНК «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес был переполнен эмоциями после 11-й победы клуба в Лиге чемпионов.

«Я очень горд быть президентом «Реала» в данный момент. Вклад Зидана был очень важен для победы, после завоевания кубка он сказал мне то же самое, что и в 2001 году: «Я сделал это, президент». Сегодня игроки отправятся на Пласа де Сибелес (площадь в центре Мадрида — прим.), чтобы отпраздновать.

Ни один сезон не бывает легким, и мы боролись до последнего свистка. Лига чемпионов находится в ДНК нашего клуба, это самое важное соревнование», — заключил Перес.