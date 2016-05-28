Бубнов: «Халк – лучший игрок прошедшего сезона. Рядом с ним расцветают партнеры»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал нападающего «Зенита» Халка лучшим игроком прошедшего сезона РФПЛ. Отметим, что в нынешнем розыгрыше турнира бразильский форвард провел за сине-бело-голубых 27 матчей, в которых забил 17 голов.

«На мой взгляд здесь все очевидно – это Халк из «Зенита». Такого явно лидера нет ни в одной другой команде. Он много забивает, много отдает. Более того, рядом с ним расцветают партнеры – один пример Артема Дзюбы чего стоит!

Очень хорошо провел сезон армеец Ахмед Муса, но все-таки его вклад в чемпионство ЦСКА не такой весомый. Да, он тоже играл результативно, но там все-таки больше все построено на командной игре», – сказал Бубнов.