Семак: «Виллаш-Боаш – прекрасный тренер, профессионал своего дела»

Тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги работы наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша, который руководил петербургской командой с 2014 по 2016 год.

– На мой взгляд, это прекрасный тренер. За период чуть больше двух лет он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок, то есть все трофеи. В последний сезон прекрасно выступили в Лиге чемпионов – чтобы пройти еще дальше, не хватило немного удачи. Впечатления от совместной работы – самые прекрасные. Желаю ему удачи. Знаю, он хочет какое-то время отдохнуть рядом с семьей. Но дальше, уверен, его ждут хорошие команды.

– Как прощались?

– Дай Бог еще увидимся. Андре за три дня до последнего матча пригласил в ресторан всю команду, включая массажистов, докторов и так далее. В доброй атмосфере сказал всем спасибо. Он поступил достойно и красиво.

– Были памятные подарки с обеих сторон?

– Скорее символические. Футболка с автографами на память. Хочу сказать про Андре: хотя он сильно заранее объявил о завершении сотрудничества, он до последнего матча, тайма, минуты был на 100 процентов погружен в работу. Это профессионализм.

– Какую тренерскую «фишку» вы отмечали у Виллаш-Боаша?

– Он педант в том, что касается организации тренировочного процесса. Она у него на высочайшем уровне. Подготовка, анализ, кропотливый сбор информации, независимо от того, с кем ты играешь. Ничего не меняется, даже если матч с командой второй лиги. Все отработано до автоматизма.