Аленичев: «Не хочу, чтобы «Спартак» играл так же, как «Атлетико»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Атлетико» и «Реал».

– Могу предположить, что нас ждет незрелищный матч.

– Из-за тактики «Атлетико"?

– Да, потому что «Реал» никогда не играл в оборонительный футбол. И команда – сто процентов – не будет изменять своей манере в решающей встрече.

– Как в таком случае оцените шансы?

– 50 на 50. В этом матче нет фаворита.

– Если говорить о структуре игры, ее рисунке, вы хотите, чтобы «Спартак» показывал такой футбол, как «Атлетико"?

– Нет, конечно.

– Значит, ваши симпатии в финале именно на стороне Зидана и «Реала"?

– Да. Вообще я бы хотел увидеть финал «Барселона» – «Бавария». Когда вылетела «Барселона», ждал выхода «Баварии», но не получилось.

– А в Милан собираетесь?

– Нет, посмотрю дома по телевизору.