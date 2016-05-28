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  • Аленичев: «Не хочу, чтобы «Спартак» играл так же, как «Атлетико»

Аленичев: «Не хочу, чтобы «Спартак» играл так же, как «Атлетико»

28 мая 2016, 01:27
20

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Атлетико» и «Реал».

– Могу предположить, что нас ждет незрелищный матч.

– Из-за тактики «Атлетико"?

– Да, потому что «Реал» никогда не играл в оборонительный футбол. И команда – сто процентов – не будет изменять своей манере в решающей встрече.

– Как в таком случае оцените шансы?

– 50 на 50. В этом матче нет фаворита.

– Если говорить о структуре игры, ее рисунке, вы хотите, чтобы «Спартак» показывал такой футбол, как «Атлетико"?

– Нет, конечно.

– Значит, ваши симпатии в финале именно на стороне Зидана и «Реала"?

– Да. Вообще я бы хотел увидеть финал «Барселона» – «Бавария». Когда вылетела «Барселона», ждал выхода «Баварии», но не получилось.

– А в Милан собираетесь?

– Нет, посмотрю дома по телевизору.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Реал Атлетико Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (20)
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slavа0508
1464391297
А мне понравилось как играл Атлетико,,,,и мне понравилось как Ростов драл,Зенит,ЦСКА,Спартак,а вот как Дима влетал всем подряд совсем не понравилось
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RedWhiteFanS
1464410398
Пусть хоть как что то выиграет
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Диктор
1464410902
Ну да,пусть лучше играют как в матче с Уфой.Позорник ты Дима-разочаровался я в тебе.
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VVM1964
1464419883
КОГДА АВТОРЫ СТАТЕЙ ПЕРЕСТАНУТ ВЫДЕРГИВАТЬ ФРАЗЫ , КОВЕРКАЮЩИЕ СМЫСЛ ВЫСКАЗЫВАНИЯ , В ЗАГОЛОВОК .
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BANNIKOV1970
1464423960
ну тогда блять игроки должны быть как Реале!
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subbotaspartak
1464424032
Я тоже в Милан не собираюсь, Перед телеком помаюсь. Когда же наши чудозвоны В финале будут чемпионов
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ViktorMG
1464427584
Важнее, что бы он играл стабильно хорошо, а не выдавал за прекрасно выигранным матчем откровенно и безвольно слитую игру.
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diadushka
1464427691
Насколько бы слабая команда не была спартак, и насколько бы я не уважал ее, но стоить признать играют они интереснее чем атлетико! Да что уж там говорить, команды из ФНЛ даже интереснее атлетико играют!
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Андрей Ермошин
1464431880
Хотя и болельщик Спартака со стажем (с 1986г.), от слов Аленичева становится нехорошо, если бы тренируемый им Спартак хотя бы на 30% играл с самоотдачей как Атлетико, все ЦСКА, Зенит и т.п., были бы далеко позади. Стыдно батенька!
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Zubo
1464444506
это похвально ! а вот Ростов хочет
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