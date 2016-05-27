Семин: «Для «Локомотива» опуститься ниже третьего места считалось неудачей»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин считает, в последние годы столичный клуб значительно сдал по всем направлениям, что видно по результатам.

– Все закономерно. Итоговая таблица – это год работы клуба, она расставляет всех по заслуженным местам. Где-то очко недобрали, где-то перебрали, случаются ошибки судей – то в одну сторону, то в другую, обычно 50 на 50.

Раз уж коснулись судей, хотелось бы, чтобы они построже получали наказания за ошибки, тогда этих ошибок станет гораздо меньше. Я в этом глубоко убежден, исходя из своего большого опыта в футболе. А к ним относятся очень мягко. Мутко недавно очень правильно сказал: кто явно ошибается, должен заканчивать карьеру. Тренеров после судейских ошибок, бывает, увольняют.

– Но не из-за судей же «Локомотив» не попал в призеры?

– Ничего личного в моих словах о «Локомотиве» не ищите, все – только в интересах дела. «Локомотив» очень тяжело входил в элиту, очень трудно шел из первой лиги, команда в Москве была никому не нужна. Долгие годы создавалась другая психологическая обстановка в клубе. В него стали приходить люди, кровно заинтересованные в прогрессе. И вскоре, например, селекционная служба в «Локомотиве» стала лучшей, на нас равнялись.

Улучшалась инфраструктура – появились великолепная база, потом стадион, крытый манеж, второй стадион. «Локомотив» играл в полуфиналах Кубка кубков, дважды входил в число 16 лучших клубов Европы. К нам приезжали «Интер», «Милан», «Реал», «Барселона», «Бавария»…

Пришли к этому, потому что клуб был выстроен системно, в его структуру не могли попасть случайные люди, в том числе и случайные футболисты. Лима, человек несгибаемого характера, перешел из «Ромы», выиграв чемпионат Италии, хотя мог продолжить там карьеру. Взяли Хохлова, Сычева, из «Порту» вернулся Овчинников, из «Ромы» Гуренко, потому что была выстроена система, в которой футболисты чувствовали себя комфортно.

Клуб стал очень мощным, сильным, опуститься ниже 3-го места считалось неудачей, практически каждый год боролись за чемпионское звание. Сейчас же в нем идет деградация по всем направлениям.