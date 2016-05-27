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  • Генич: «Грасия – хороший выбор, но он не стоит таких денег. «Рубин» сильно переплачивает»

Генич: «Грасия – хороший выбор, но он не стоит таких денег. «Рубин» сильно переплачивает»

27 мая 2016, 01:25
3

Комментатор Константин Генич поделился своим мнением о назначении Хави Грасии на пост главного тренера «Рубина». Ранее сообщалось, что зарплата специалиста на новом месте работы составит четыре миллиона евро в год.

«Рубин» сделал не просто хороший, а очень хороший выбор. Грасия чем-то напоминает Эмери – разве что он менее раскручен. В отличие от Пеллегрини, ему в «Малаге» достался гораздо более скромный состав и финансовые возможности – тем не менее, он два года держал команду на плаву.

Грасия сделал из «Малаги» такой крепкий испанский середняк, очень выстроенную и крепкую команду. Да, первый круг ему совсем не удался, но он вытащил команду. Клуб мало забивал, но при этом там была очень хорошая защита, команда действовала очень сбалансировано.

Фишка «Малаги» – стандартные положения и контратаки. В позиционном нападении, конечно, игра команды выглядела недоработанной, но на то были многие причины. Допускаю, что руководство клуба при выборе нового тренера обратило внимание на тот факт, что «Рубин» когда-то, при Бердыеве, играл в похожей манере.

Конечно, Грасия не стоит тех денег, о которых говорится в прессе, платить столько категорически нельзя. «Рубин» сильно переплачивает, и я не очень понимаю, по каким причинам», – прокомментировал Генич новость о назначении Грасии.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Рубин Грасия Хави Генич Константин
Комментарии (3)
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sprint5
1464318697
время покажет что он стоит
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rubinovyi2
1464327623
Кто-бы сомневался.что переплатили,а с другой стороны,он бы и не поехал,за меньшие деньги.
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Garrincha58
1464328307
а Зенит не переплачивает за 71 летнего 5 лямов
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