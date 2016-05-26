Орлов: «Луческу не просто тренер, он – менеджер»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов уверен, что бывшему главному тренеру бело-голубых Андре Виллаш-Боашу не хватало опыта для того, чтобы выполнить все поставленные задачи в минувшем сезоне. Речь идет о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов и победе в чемпионате России. Орлов уверен, что новому наставнику питерцев Мирче Луческу в этом плане будет проще.

«Если говорить о замене тренера молодого на тренера многоопытного, то можно сказать, что как раз этого опыта, видимо, и не хватило Андре Виллаш-Боашу для того, чтобы выполнить задачи – пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов и выиграть чемпионат России. Потому и приглашается тренер уже опытный. Более того, Виллаш-Боаш и Луческу – принципиально разные. Мирча известен тем, что он хорошо умеет выращивать игроков. Вспомните, какими в «Шахтер» приходили Виллиан или Фернандиньо и какими игроками уезжали.

Он не просто тренер, он – менеджер. Это подразумевает, что он будет работать на экономику клуба, на финансовый фейр-плей, на то, чтобы клуб тратил столько, сколько зарабатывает. Можно жить за счет доноров, как большинство российских клубов, но это неправильно. Нужно самим зарабатывать на подготовке футболистов, отправляя их на более высокий уровень. Стоит отметить и что он владеет шестью языками, включая португальский. Интервью на русском он пока не дает, но делает это на английском. И к тому же Луческу – опытнейший футболист, играл за сборную Румынии, а став тренером, работал с хорошими командами», – сказал он.