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Орлов: «Луческу не просто тренер, он – менеджер»

26 мая 2016, 08:14
10

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов уверен, что бывшему главному тренеру бело-голубых Андре Виллаш-Боашу не хватало опыта для того, чтобы выполнить все поставленные задачи в минувшем сезоне. Речь идет о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов и победе в чемпионате России. Орлов уверен, что новому наставнику питерцев Мирче Луческу в этом плане будет проще.

«Если говорить о замене тренера молодого на тренера многоопытного, то можно сказать, что как раз этого опыта, видимо, и не хватило Андре Виллаш-Боашу для того, чтобы выполнить задачи – пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов и выиграть чемпионат России. Потому и приглашается тренер уже опытный. Более того, Виллаш-Боаш и Луческу – принципиально разные. Мирча известен тем, что он хорошо умеет выращивать игроков. Вспомните, какими в «Шахтер» приходили Виллиан или Фернандиньо и какими игроками уезжали.

Он не просто тренер, он – менеджер. Это подразумевает, что он будет работать на экономику клуба, на финансовый фейр-плей, на то, чтобы клуб тратил столько, сколько зарабатывает. Можно жить за счет доноров, как большинство российских клубов, но это неправильно. Нужно самим зарабатывать на подготовке футболистов, отправляя их на более высокий уровень. Стоит отметить и что он владеет шестью языками, включая португальский. Интервью на русском он пока не дает, но делает это на английском. И к тому же Луческу – опытнейший футболист, играл за сборную Румынии, а став тренером, работал с хорошими командами», – сказал он.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Виллаш-Боаш Андре Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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mik1954
1464242180
Посмотрим, удаче новому мистеру....
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iuda
1464245582
Зенит тренировать может только мистер Воланд
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nemolod
1464248738
Осень в ЛЕ покажет какой это Луческу как тренер!
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Masteralex
1464248842
Чего мелочиться, ставьте сразу Орлова, он лучше всех шарит во всех аспектах тренерской деятельности в Зените, и аудитория телезрителей будет благодарна за это, очень благодарна, лишь бы не комментировал
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kara-mba
1464248930
Давай Гена, теперь и здесь елея можно полить.
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olic29ivica
1464255470
Зенит и живет за счет донора, че ты на другие клубы съезжаешь, единственный клуб без доноров и со средним бюджетом это ЦСКА.
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