Гризманн может покинуть «Атлетико» ближайшим летом

Хавбек мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не уверен в том, что в следующем сезоне он будет игроком «матрасников». Ситуацию прокомментировал агент француза Эрик Ольхартс, который подчеркнул, что в услугах его клиента заинтересованы сильнейшие европейские клубы.

«В данный момент у нас есть привлекательные предложения от различных клубов, которые очень хотят купить Гризманна. Что же касается продолжения выступлений за «Атлетико», то еще ничего не решено и не гарантировано», — сказал представитель футболиста.

По словам агента, в списке претендентов на Гризманна числятся «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

Контракт хавбека с «Атлетико» рассчитан до лета 2020 года.