Роналду: «Я не одержим рекордами, они получаются сами собой»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» прокомментировал ситуацию со своим повреждением, которое он получил во вторник на тренировке.

«Небольшой ушиб я получил, но завтра или послезавтра уже буду в полном порядке», – сказал Роналду.

Также португальский форвард поделился мнением о том, что он может побить собственный рекорд результативности за один розыгрыш ЛЧ, установленный им же в сезоне-2013/14. Тогда лидер «сливочных» отличился 17 раз, и ему нужно два гола, чтобы улучшить собственное достижение.

«Было бы здорово повторить рекорд или побить его, но я рекордами не одержим. Они получаются сами собой. Самое главное – выиграть матч. Даже если мне не удастся забить, рекорд останется моим. Конечно, хотелось бы забить, но если не смогу, то очень надеюсь, что Кубок чемпионов «Реалу» принесет кто-то другой».