Бэйл: «Никто из игроков «Атлетико» не смог бы попасть в основной состав «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал резонансное заявление в адрес «Атлетико». По словам валлийца, «матрасники» не имеют ни одного футболиста, который бы смог пробиться в стартовый состав «королевского» клуба.

«Считаю, что ни одному из футболистов «Атлетико» не удалось бы пробиться в основной состав «Реала». Если мы не победим «Атлетико», то это будет большим провалом, который можно сравнивать с последним местом в турнирной таблице», — заявил хавбек.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».