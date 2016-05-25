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  • Бэйл: «Никто из игроков «Атлетико» не смог бы попасть в основной состав «Реала»

Бэйл: «Никто из игроков «Атлетико» не смог бы попасть в основной состав «Реала»

25 мая 2016, 08:12
36

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал резонансное заявление в адрес «Атлетико». По словам валлийца, «матрасники» не имеют ни одного футболиста, который бы смог пробиться в стартовый состав «королевского» клуба.

«Считаю, что ни одному из футболистов «Атлетико» не удалось бы пробиться в основной состав «Реала». Если мы не победим «Атлетико», то это будет большим провалом, который можно сравнивать с последним местом в турнирной таблице», — заявил хавбек.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Источник: 11na11.com
Лига чемпионов Реал Атлетико Бэйл Гарет
Комментарии (36)
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Леха 898
1464153661
Хоть я и за Реал ,но Валиец перегнул палку!!на 100%
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yurdin
1464153851
Тем смешнее смотреть поражение Реала в финале ЛЧ.
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BarcelonianDestroyer
1464153918
Козел,Барсу и Баварию они оставили ни с чем,которые бы ваш Реал к черту разорвали в клочья,а вы прошли Вольфсбург и Ман сити и в себя поверили,в финале вы провалитесь,как в прошлый раз вы уже не спасётесь.
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BAIv
1464156038
но они вас натянут
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1464156666
Красава Бейл они все Нубы грязные! А кто гадости пишет так это болешьки барсы!
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Lexa_Lexa
1464156993
Ну уж загнул, в чемпе когда 4-1 сливали - это забыл уже
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rashidinho
1464159166
надеюсь атлетико пройдет твою команду.
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Untitled-1
1464159382
за такое отношение многие и не любят Реал. Слишком много понтов, бабла, высокомерия. К счастью, их постоянно осаживают команды с меньшим бюджетом и пафосом.
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Pro100Kid
1464162007
Скорее никто из игроков Реала не смог бы пробиться в состав Атлетико. А такие работяги,как в Атлетико, закрепятся в основе любого клуба.
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RЕАLMADRID1902
1464168941
Как фанат Реала могу сказать что не верится Бэйл мог так сказать. Но если действительно правда, то сказал он полную чушь! Даже самого Бэйла Гризманн вполне мог бы усадить на лавку.
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