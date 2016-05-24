Родионов опроверг информацию о возможном уходе Промеса из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов опроверг информацию о том, что полузащитник Квинси Промес покинет клуб в том случае, если главный тренер Дмитрий Аленичев будет уволен. Об этом ранее сообщил Евгений Кафельников.

«Во-первых, у Квинси Промеса действующий контракт со «Спартаком», рассчитанный еще на два года. А во-вторых, в этом контракте, естественно, нет пункта, согласно которому игрок может выступать или не выступать за команду в зависимости от того, какой тренер стоит у ее руля. Это абсурд», – сказал Родионов.