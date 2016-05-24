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  • Кантона: «Фанатам «МЮ» не понравится футбол Моуринью. Нужно было приглашать Гвардиолу»

Кантона: «Фанатам «МЮ» не понравится футбол Моуринью. Нужно было приглашать Гвардиолу»

24 мая 2016, 19:15
5

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился своим мнением о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера манкунианцев.

«Он нравится мне как личность, нравится его страсть к игре, его чувство юмора. Он очень умен и требует от своих игроков отдавать все силы. И, конечно, он побеждает.

Но я не думаю, что футбол Моуринью понравится болельщикам «Манчестер Юнайтед», даже если команда будет побеждать. Он может взять трофеи с «МЮ», но такого ли футбола ожидают фанаты? Не думаю.

Нужно было приглашать Гвардиолу. Он – духовный наследник Йохана Кройффа. Я бы хотел видеть его в «МЮ», он единственный, кто мог бы принести перемены. Гвардиола оказался в Манчестере, но не в том клубе», – сказал Кантона.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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ivanthebest
1464107248
Гвардиола был бы конечно идеальный вариант, но Вудворд как всегда и его пр.срал... Но и Маур, не самый плохой вариант, ибо даже ему не под силу сделать игру МЮ такой ватокатной, какой она была при Ван Гаале...
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gor77
1464107345
О, как! А ведь Кантона прав!
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egrrr
1464110392
мю превращается в кладбище игроков....
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mutabor0992
1464131912
Король Эрик дело говорит.
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ц
1464166591
"Нужно было приглашать Гвардиолу" А кто спорит? Чтож не договорились? Зато с Моуринью не заскучаем. Не отказался бы только от молодых и Маты.
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