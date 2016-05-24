Кантона: «Фанатам «МЮ» не понравится футбол Моуринью. Нужно было приглашать Гвардиолу»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился своим мнением о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера манкунианцев.

«Он нравится мне как личность, нравится его страсть к игре, его чувство юмора. Он очень умен и требует от своих игроков отдавать все силы. И, конечно, он побеждает.

Но я не думаю, что футбол Моуринью понравится болельщикам «Манчестер Юнайтед», даже если команда будет побеждать. Он может взять трофеи с «МЮ», но такого ли футбола ожидают фанаты? Не думаю.

Нужно было приглашать Гвардиолу. Он – духовный наследник Йохана Кройффа. Я бы хотел видеть его в «МЮ», он единственный, кто мог бы принести перемены. Гвардиола оказался в Манчестере, но не в том клубе», – сказал Кантона.