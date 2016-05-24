Агент: «Луческу приступит к работе с «Зенитом» 1 июня»

Агент румынского наставника Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о том, когда 70-летний специалист приступит к работе с «Зенитом». По словам представителя румына, это произойдет 1 июня.

Также агент подтвердил информацию о том, что соглашение с Мирчей Луческу заключено по схеме «2+1».

«Контракт Луческу с «Зенитом» подписан по схеме «2+1», он приступит к работе с 1 июня вместе со своими помощниками. Что касается российских тренеров, входивших в штаб Андре Виллаш-Боаша (Сергея Семака и Игоря Симутенкова), они останутся в структуре «Зенита», но в каком качестве, пока непонятно. Мистер Луческу приедет в Санкт-Петербург, поговорит с ними, познакомится. Тогда и будет принято решение», – отметил агент.