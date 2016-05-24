Бабаев: «Продление контракта с Широковым? Давайте не будем забегать вперед»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, какое будущее в команде ждет хавбека Романа Широкова.

– По окончании сезона с Широковым уже успели поговорить по поводу его будущего?

– Нет. Прошло буквально несколько дней. Вместе, и то недолго, отметили нашу знаменательную победу. Общались с его агентом Арсеном Минасовым. Договорились, что вернемся к этой теме позже. Но уже сейчас, думаю, можно сказать, что в первую очередь Романа не устраивает текущая ситуация. Он хочет играть, чувствует в себе силы приносить пользу команде именно на поле, а не в качестве лидера раздевалки или тренировочного процесса.

– У вас есть объяснение, почему Широков не стал игроком стартового состава ЦСКА?

– Наверное, немножко он стал заложником ситуации в нашей команде. Позиция, на которой Роман играет, сейчас, пожалуй, одна из самых конкурентных в ЦСКА. Думаю, фактор игрового времени станет более чем существенным при определении дальнейшей судьбы полузащитника. И здесь мы, безусловно, не собираемся выступать собакой на сене, предлагать ему остаться в качестве запасного игрока.

– А если Широков сейчас блестяще отыграет на Евро, ЦСКА выступит с предложением продлить контракт?

– Разные могут быть ситуации. Никогда не говори «никогда». Давайте не будем забегать вперед. Уверен, что в любом случае мы останемся с Широковым в хороших отношениях. И найдем некое компромиссное решение.

– Решение по Широкову будет принято до Евро или по завершении турнира?

– Никакого дедлайна нет. Договорились с агентом футболиста встретиться в ближайшее время, пообщаться, все обсудить и уже потом сообщить официально о решении.