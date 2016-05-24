Бабаев: «Считаю, что Головин заслуженно попал в сборную»

По мнению генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, хавбек армейцев Александр Головин заслужил вызов в сборную.

«Александра разглядел один из работников нашей селекционной службы, всем хорошо известный футболист. Думаю, что пока преждевременно говорить о Саше как о сформировавшемся футболисте. Крайне важно не останавливаться на достигнутом, но думаю, с учeтом характера Головина, звездная болезнь ему не грозит.

Считаю, что он заслуженно попал в сборную, а не потому что ее тренирует Слуцкий. Но, как я уже сказал, все это пока лишь авансы, и пока преждевременно говорить о нем как о готовом игроке. Нельзя уверенно говорить, что он будет и дальше стабильно играть в основе ЦСКА и сборной России», – сказал Бабаев.