Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «После матча с «Амкаром» ко мне приходили люди из ФСБ»

Смолов: «После матча с «Амкаром» ко мне приходили люди из ФСБ»

24 мая 2016, 07:08
12

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, что после матча РФПЛ с «Амкаром» его лично поздравили сотрудники ФСБ.

«Какой вопрос на «Урганте» удивил больше всего? Ничего особенно трудного не было. Просто Ваня меня пытался всячески подвести, чтобы я рассказал про ситуацию, случившуюся по окончании нашего последнего матча с «Амкаром». Меня тогда люди из ФСБ пришли поздравить. Честно скажу, многие мысли, которые крутились в голове до съемки, подзабыл, говорил в эфире другие вещи и в итоге так и не вспомнил про ту историю.

Что за история с ФСБ? Да зашел в раздевалку наш генеральный директор Владимир Хашиг и сказал: «Федь, выйди, там тебя люди из ФСБ ищут». Думаю, шутка. Но он настаивает: «Серьезно, они ждут, у них для тебя подарок». Выхожу и вижу: стоят пятеро мужчин, все с серьезными лицами, в костюмах, в руках какой-то пакет. Говорят: «Мы знаем, что ты забил 20…» Со скромной улыбкой спрашиваю: «Следите за мной?!» А они даже не улыбнулись! «Поздравляю, мы рады, что наш парень стал лучшим», – отвечают. Ну я и понял, что шутить с ними не стоит (смеется). Хотя и сейчас надеюсь, что «наш»– это все-таки из «Краснодара», — рассказал форвард.

В минувшем сезоне Смолов забил за «Краснодар» 24 гола и сделал 13 голевых передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zeff
1464067069
Протасов помнится тоже много забивал.
Ответить
семенчик
1464067773
Жаль,что не забрали!!!
Ответить
vnyk777
1464068409
в краснодаре все красаучеки
Ответить
hunta
1464068806
...С серьёзными лицами, в костюмах, не улыбнулись.., набор тупых штампов...
Ответить
BAIv
1464069629
Всё ты под наблюдением.. сначала поздравят потом посадят
Ответить
REDWHITE_
1464069859
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ)) КАК СКАЗАЛ БЫ ЛИТМАН - ГЫ-ГЫ
Ответить
ДСА
1464070620
Показатели действительно достойны форварда.
Ответить
PAHANbI4
1464072431
Неужели у нас появился толковый форвард,удачи Федор на ЧЕ 2016
Ответить
Томь вперёд
1464073047
Нынешняя форма Смолова - хороший знак перед Евро!
Ответить
Mr.Saladi
1464073595
Ахахах )) наверное испугался сперва, когда об ФСБ услышал ))
Ответить
Главные новости
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
1
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
4
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+