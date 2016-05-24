Смолов: «После матча с «Амкаром» ко мне приходили люди из ФСБ»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, что после матча РФПЛ с «Амкаром» его лично поздравили сотрудники ФСБ.



«Какой вопрос на «Урганте» удивил больше всего? Ничего особенно трудного не было. Просто Ваня меня пытался всячески подвести, чтобы я рассказал про ситуацию, случившуюся по окончании нашего последнего матча с «Амкаром». Меня тогда люди из ФСБ пришли поздравить. Честно скажу, многие мысли, которые крутились в голове до съемки, подзабыл, говорил в эфире другие вещи и в итоге так и не вспомнил про ту историю.

Что за история с ФСБ? Да зашел в раздевалку наш генеральный директор Владимир Хашиг и сказал: «Федь, выйди, там тебя люди из ФСБ ищут». Думаю, шутка. Но он настаивает: «Серьезно, они ждут, у них для тебя подарок». Выхожу и вижу: стоят пятеро мужчин, все с серьезными лицами, в костюмах, в руках какой-то пакет. Говорят: «Мы знаем, что ты забил 20…» Со скромной улыбкой спрашиваю: «Следите за мной?!» А они даже не улыбнулись! «Поздравляю, мы рады, что наш парень стал лучшим», – отвечают. Ну я и понял, что шутить с ними не стоит (смеется). Хотя и сейчас надеюсь, что «наш»– это все-таки из «Краснодара», — рассказал форвард.

В минувшем сезоне Смолов забил за «Краснодар» 24 гола и сделал 13 голевых передач.