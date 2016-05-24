Смолов: «Мутко сказал: «Федя – наше все»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 20 мячами на счету, рассказал о том, как его поздравляли с этим достижением.

«У нас в последнем туре два события совпало. Андрей Дикань завершал карьеру, его провожали всем стадионом после матча. И про меня диктор по стадиону объявил – что я стал лучшим бомбардиром. Там же параллельно играл «Спартак», а Квинси Промес обещал в последнем туре меня обогнать. Но я даже решил не играть – был уверен в себе.

Самое необычное поздравление? Не совсем поздравление – слова самые необычные были сказаны Виталием Леонтьевичем Мутко. Он сказал: «Федя – наше все», – заявил Смолов в эфире Первого канала.