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Смолов: «Мутко сказал: «Федя – наше все»

24 мая 2016, 00:39
9

Форвард «Краснодара» Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 20 мячами на счету, рассказал о том, как его поздравляли с этим достижением.

«У нас в последнем туре два события совпало. Андрей Дикань завершал карьеру, его провожали всем стадионом после матча. И про меня диктор по стадиону объявил – что я стал лучшим бомбардиром. Там же параллельно играл «Спартак», а Квинси Промес обещал в последнем туре меня обогнать. Но я даже решил не играть – был уверен в себе.

Самое необычное поздравление? Не совсем поздравление – слова самые необычные были сказаны Виталием Леонтьевичем Мутко. Он сказал: «Федя – наше все», – заявил Смолов в эфире Первого канала.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Мутко Виталий
Комментарии (9)
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ДМИТРИЙ202020
1464039856
Заслужил,трудяга!Федя,выложись на Евро!
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арейская
1464042276
Порадовал своей игрой в этом сезоне, ждём таких-же подвигов на Евро!
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SE PAVLOV
1464051373
Бей первым , Федя!!!!!!!!!!
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kykyi
1464058931
Рискует Мутко, Наше все, это совсем другой человек.
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Диктор
1464064373
Опасное высказывание ВСЕ -это ведь и гав......о
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Пчела 672
1464068155
Ты главное опять звезду не слови, а то упасть в болото можно быстро. А вот выбираться сложней. Хотя тебе ли не знать.
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sochi-2013
1464069719
Хорошо что он вместе с Дзюбой заиграл- конкуренция не даст "почивать на лаврах". Прям Месси с Роналду российского разлива.)) Хочется надеяться!!!!
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vladimir-7
1464080050
Мутко: "Федя-наше все", больше у нас нет ничего.
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REDAT
1464100860
Заслужил Федя молодец в месте с Мамаевым, выложитесь на Евро 2018года!
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