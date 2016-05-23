Агент: «Луческу – на 99 процентов тренер «Зенита»

Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, рассказал о ходе переговоров с «Зенитом».

«С нашей точки зрения – с моей и Луческу – вероятность того, что он возглавит «Зенит», равна 99 процентов. Руководство «Зенита», может, и по-другому оценивает эту вероятность.

Мы второй день находимся в Санкт-Петербурге. В частности, посмотрели стадион, базу. Сейчас взяли перерыв на несколько часов. Переговоры несложные. Просто Мистер хотел понять, насколько совпадают его взгляды на работу в клубе со взглядами руководства «Зенита».

В «Шахтере» Луческу был не только тренером, но и менеджером. Он поднял авторитет команды намного выше, чем он был до того, как он пришел в команду. И, разумеется, специалист требует к себе достойного отношения – это единственное требование, других не было. Амбициозные задачи стоят и перед «Зенитом» – чтобы санкт-петербургская команда вошла в десятку лучших клубов Европы. Об этом шла речь. А финансовая сторона, хотя об этом и писалось в прессе, не обсуждалась. Информация, появившаяся в СМИ о том, что кто-то торгуется – это глупость», – заявил Запорожану.