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Слуцкий подозревает российских судей в предвзятой работе по отношению к ЦСКА

23 мая 2016, 18:49
11

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий остался недоволен уровнем судейства в минувшем сезоне российской Премьер-лиги.

– Как вам судейство в этом сезоне? Весной тема обсуждалась очень бурно. В том числе Евгений Леннорович высказывался…

– Плохое... Я каждый игровой эпизод пропускаю через себя, в том числе судейские решения. Бывает, арбитр ошибается, ты воспринимаешь это эмоционально, но нет ощущения планомерности. Тебе не кажется, что выполняется какой-то «заказ». А иногда прямо вот понимаешь, что команду «взяли за горло». И ничего не можешь сделать. Это чисто внутреннее ощущение. Не могу никак это подтвердить, доказать. Так вот, в этом сезоне подобное ощущение возникало. Конкретные матчи не назову, уж извините.

Буду очень счастлив, если это ощущение меня покинет. И судейство будет таким же, как в матчах сборных или в еврокубках. Когда играем в Лиге чемпионов, даже мыслей таких нет. Хотя там ошибаются даже порой похлеще, чем наши. Но я говорю сейчас не об уровне квалификации арбитров. У нас умеют судить. Основным завоеванием судейского корпуса будет, если тренеры и общественность станут понимать, что судьи просто иногда ошибаются.

– Поддерживаете или порицаете Василия Березуцкого, который сказал, что судьям можно надевать майки "Зенита"?

– Это была эмоция. Хотя, по сути, Вася в более резкой форме пытался сказать то же самое, что я сейчас доношу тактичнее. Я ни в коем случае не имею в виду именно «Зенит», никого ни в чем не обвиняю.

– А бывали сезоны, когда этого ощущения не было?

– Скажу не очень популярную вещь. Может, мне за нее даже достанется. Хотя при Николае Александровиче Толстых многое было не так, и пряников не существовало вовсе, но кнутом он работал виртуозно. Мог щелкнуть кого угодно. И, как мне казалось, судьи понимали, что кнут может добраться до них.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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порт
1464019294
Ну да, если бы наши судьи работали как в Европе, то коням бы не быть чемпионами.
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талхк
1464021301
Что верно,то верно. При мутко что раньше что сейчас судьи работали ужасно. Толстых хоть и сам рас3,14здяй, но всех в напряжении держал.
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андрей андреев
1464021690
Че он гонит,не помнит как Толстых хотел протулитьСпартвк вместо Ростова,когда мы кубок выиграли.
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Диктор
1464024402
Уж кому кому ,а не ему на эту тему разглогольствовать.
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1cent
1464030020
лёня не гани пургу, я не знаю че вы там с вагинером лизали у питерских судей ,но гол то вам ЧЁТКИЙ не засчитали так что не йух ныть
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1cent
1464031842
черданцев кстати мудак не уделил время судейству
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Каратель помойников
1464061357
ясен пень не доволен,пенок стали меньше ставить,за уши не так коней тянут,да и вообще оборзели эти судьи-не только в пользу цска свистят,конечно будет тут возмущение и вася с лёней на пару негодует
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vgarakh
1464074896
А гол не засчитанный с Рубином, который стоил Ростову чемпионства- это что? Или это не считается? Или игра с тем же Ростовом в первом круге, когда Вермблум убил Новосельцева? Это не только мое мнение , но и мнение экспертов телеканала Наш Футбол. Перечень можно продолжить.
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