Слуцкий подозревает российских судей в предвзятой работе по отношению к ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий остался недоволен уровнем судейства в минувшем сезоне российской Премьер-лиги.

– Как вам судейство в этом сезоне? Весной тема обсуждалась очень бурно. В том числе Евгений Леннорович высказывался…

– Плохое... Я каждый игровой эпизод пропускаю через себя, в том числе судейские решения. Бывает, арбитр ошибается, ты воспринимаешь это эмоционально, но нет ощущения планомерности. Тебе не кажется, что выполняется какой-то «заказ». А иногда прямо вот понимаешь, что команду «взяли за горло». И ничего не можешь сделать. Это чисто внутреннее ощущение. Не могу никак это подтвердить, доказать. Так вот, в этом сезоне подобное ощущение возникало. Конкретные матчи не назову, уж извините.

Буду очень счастлив, если это ощущение меня покинет. И судейство будет таким же, как в матчах сборных или в еврокубках. Когда играем в Лиге чемпионов, даже мыслей таких нет. Хотя там ошибаются даже порой похлеще, чем наши. Но я говорю сейчас не об уровне квалификации арбитров. У нас умеют судить. Основным завоеванием судейского корпуса будет, если тренеры и общественность станут понимать, что судьи просто иногда ошибаются.

– Поддерживаете или порицаете Василия Березуцкого, который сказал, что судьям можно надевать майки "Зенита"?

– Это была эмоция. Хотя, по сути, Вася в более резкой форме пытался сказать то же самое, что я сейчас доношу тактичнее. Я ни в коем случае не имею в виду именно «Зенит», никого ни в чем не обвиняю.

– А бывали сезоны, когда этого ощущения не было?

– Скажу не очень популярную вещь. Может, мне за нее даже достанется. Хотя при Николае Александровиче Толстых многое было не так, и пряников не существовало вовсе, но кнутом он работал виртуозно. Мог щелкнуть кого угодно. И, как мне казалось, судьи понимали, что кнут может добраться до них.