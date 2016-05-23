Мутко: «ЦСКА сам решит, когда устраивать мероприятие по случаю вручения чемпионского кубка»

Президент РФС Виталий Мутко дал понять, что ЦСКА сам определится с тем, когда состоится мероприятие по случаю вручения чемпионского кубка. Напомним, что армейцы стали победителями российской Премьер-лиги, опередив на два очка «Ростов».

«Клубы теперь сами определяют дату мероприятия по случаю вручения чемпионского кубка. ЦСКА сейчас как раз выбирает время, когда будут торжества, варианты есть. «Армейцы» сами анонсируют вручение, когда захотят, тогда и состоится вручение кубка и золотых медалей», – отметил Мутко.