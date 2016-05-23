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Сын Капелло опроверг приезд отца на переговоры с «Зенитом»

23 мая 2016, 11:42
8

Сын Фабио Капелло Пьерфилиппо Капелло, который также является его агентом, опроверг информацию о ведении переговоров с «Зенитом». Напомним, сегодня появилась информация о прилете бывшего наставника сборной России в Санкт-Петербург.

«Только вчера Фабио Капелло был в Венеции, и я не думаю, что сегодня он в Санкт-Петербурге. Я разговаривал с ним вчера, и у меня нет такой информации. Никакой информации по переговорам с «Зенитом» нет. Я не думаю, что он ведет с ними переговоры.

У него есть предложения, но они не из России», – заявил Пьерфилиппо Капелло.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Капелло Фабио
Комментарии (8)
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sTiiiik
1463993307
Не вернется Капелло никогда в Россию
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zenitforever2015
1463994585
И это хорошо!
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Garrincha58
1463996063
у нас все возможно дураков на Руси хватает особенно тех кто хоть какой то портфель имеют
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Даньчез
1463996978
слава богу
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Taps
1463997258
Не надо глубоких стариков: Капелло, Луческу ...
Ответить
Kulimen
1463997392
У России денег столько нет, чтобы опять Капелло нанять.
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Pro100Kid
1464000795
Болельщики Зенита перекрестились
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nemolod
1464001072
Правильно,папе надо отдыхать!
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