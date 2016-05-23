Сын Капелло опроверг приезд отца на переговоры с «Зенитом»

Сын Фабио Капелло Пьерфилиппо Капелло, который также является его агентом, опроверг информацию о ведении переговоров с «Зенитом». Напомним, сегодня появилась информация о прилете бывшего наставника сборной России в Санкт-Петербург.

«Только вчера Фабио Капелло был в Венеции, и я не думаю, что сегодня он в Санкт-Петербурге. Я разговаривал с ним вчера, и у меня нет такой информации. Никакой информации по переговорам с «Зенитом» нет. Я не думаю, что он ведет с ними переговоры.

У него есть предложения, но они не из России», – заявил Пьерфилиппо Капелло.