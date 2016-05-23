Первый сбор «Амкара» начнется 12 июня

Пермский «Амкар» отправился в отпуск после окончания сезона-2015/16. Первый сбор команды запланирован на 12 июня, он пройдет в Перми и завершится 20 июня.

«О сроках и местах следующих сборов будет сообщено дополнительно. Всем болельщикам выражаем огромную благодарность за то, что были с нами в минуты побед и особенно поддерживали после поражений», – говорится на официальном сайте пермского клуба.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Амкар» занял 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.