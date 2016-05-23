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Рейнгольд: «Бердыев – чужой человек для «Спартака»

23 мая 2016, 01:38
19

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном приходе в «Спартак» главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева. Напомним, по слухам, российский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

– Если же руководство «Спартак» решит поменять Аленичева на Бердыева. Вы как воспримите это решение?

– Перестану давать интервью и следить за «Спартаком».

– Для вас это будет уже не «Спартак»?

– Да. Это не мое.

– Даже, несмотря на то, что Бердыев так поднял «Ростов»?

– Молодец. Я ему аплодирую. Но я не хочу, чтобы Бердыев тренировал «Спартак». Для меня он чужой человек. В игровом плане. Не могу представить, чтобы Бердыев пришел в «Спартак» и команда стала играть только от обороны и на контратаках. По-другому он не может тренировать команду.

Красоты не будет и болельщики «Спартака» не примут его. Они не поймут его игру. Это примерно так, как было при Старкове. Команда заняла второе место, но играла безобразно. Пока я за Аленичева.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Рейнгольд Валерий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Bekkz
1463970950
Ты для России чужой чел.
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Диктор
1463978945
После таких слов я уже за Бердыева-чтобы больше никогда тебя не слышать-это же сказка будет.
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Kurp
1463983765
Можно подумать, что Спартак играл не от обороны, по семь защитников выставлял с тем же Ростовом. Не надо смешить и делать из себя великого футбольного специалиста. У нас то же глаза есть и мы немного понимаем в футболе.
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Garrincha58
1463984290
Старый пердуншвилли! ничего уже не смыслит лучше бы помалкивал. Бердыев играет от обороны не из за того что он больше ничего не умеет у него такие команды с которыми не особо сыграешь в открытый атакующий футбол просто он лучше всех умеет подстраиваться под определенного соперника а что толку когда команда с шашками на голо лезет вперед и проигрывает УФЕ или Тереку
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CHIJoff
1463984822
Можно подумать Лаудруп и Эмери были своими для Спартака)
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Сергей Свояк
1463990484
Несколько лет провёс в составе Спартака и говорит, как будто этот клуб вся его жизнь...Прежде чем судить, заглянул бы в свою статистику. Нападающий - 176 матчей за Спартак, 32 гола.......................... Оказывается его часто публикуют,потому что он ведёт свою "конференцию" на "спорт экспрессе" ...
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Red-White Sakhalin
1463994691
Дед, ну ты и маразматик, Ростов играл уныло. а наш Спартак с ДА во главе просто играл в супер атакующий футбол.. Тьфу. противно слушать этих недоэкспертов..
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Каратель помойников
1463994784
Рейнгольд тоже становится чужим,и не только для спартака
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BANNIKOV1970
1463998398
чужих в Спартаке большая часть ёпт!
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ViktorMG
1464014861
А Бесков был не чужим до прихода в Спартак? Однако все победы с ним и после него сделали его своим. Я буду утверждать, что все заслуги Романцева благодаря фундаменту построенному Бесковым. Больше того, именно Романцев начал развал Спартака и именно благодаря его деятельности Спартак сейчас в этой яме.
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