Рейнгольд: «Бердыев – чужой человек для «Спартака»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном приходе в «Спартак» главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева. Напомним, по слухам, российский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

– Если же руководство «Спартак» решит поменять Аленичева на Бердыева. Вы как воспримите это решение?

– Перестану давать интервью и следить за «Спартаком».

– Для вас это будет уже не «Спартак»?

– Да. Это не мое.

– Даже, несмотря на то, что Бердыев так поднял «Ростов»?

– Молодец. Я ему аплодирую. Но я не хочу, чтобы Бердыев тренировал «Спартак». Для меня он чужой человек. В игровом плане. Не могу представить, чтобы Бердыев пришел в «Спартак» и команда стала играть только от обороны и на контратаках. По-другому он не может тренировать команду.

Красоты не будет и болельщики «Спартака» не примут его. Они не поймут его игру. Это примерно так, как было при Старкове. Команда заняла второе место, но играла безобразно. Пока я за Аленичева.