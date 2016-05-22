Газизов: «Соглашение Зинченко с «Уфой» рассчитано до 2019 года, меня неправильно поняли»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг свои слова о том, что полузащитник Александр Зинченко покинет команду ближайшим летом на правах свободного агента.

«Давид Юрченко покинет «Уфу» в качестве свободного агента. У вратаря истекает контракт и продлен не будет. Что касается Зинченко, то соглашение рассчитано до 2019 года. Не знаю, откуда появились информации о том, что он покинет «Уфу» в качестве свободного агента. Видимо, меня неправильно поняли или услышали», – заявил Газизов.