Зинченко покинет «Уфу» летом на правах свободного агента

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко приобретет статус свободного агента в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«С Зинченко у нас закончился контракт, игрок сам отказался его продлевать. И он покинет команду. В качестве свободного агента? Да. Я не буду комментировать предложения, которые приходили по нему в клуб. Но он точно покидает футбольный клуб «Уфа». Игрок сам этого захотел», – проинформировал Газизов.

Напомним, этой весной в СМИ появлялась информация об интересе к Зинченко со стороны «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».