Кришито: «Динамо» мне не жалко»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился своими впечатлениями от матча против «Динамо» (3:0).

— Мы доминировали в этой игре с первой и до последней минуты и полностью заслужили победу. «Зенит» забил три мяча, но счет мог быть и крупнее — у нас было очень много моментов.



— Вам жалко «Динамо», которое покинуло Премьер-лигу?

— Нет. Потому что несколько лет назад они помешали нам стать чемпионами России. Так что никакой жалости я не испытываю. Надо быть профессионалами и делать свою работу. У нас свои цели, мы стремились к победе в этой игре и заслуженно добились успеха.