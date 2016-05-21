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  • Аленичев: «Задача попадания в еврокубки «Спартаком» выполнена»

Аленичев: «Задача попадания в еврокубки «Спартаком» выполнена»

21 мая 2016, 18:57
16

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал гостевое поражение в поединке 30-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:3). Помимо этого, наставник красно-белых отметил, что команда справилась с поставленной перед сезоном задачей.

«Хочу искренне поздравить уфимцев с тем, что они остались в Премьер-лиге. Представляю, сколько усилий было вложено в клуб Шамилем Газизовым. Поэтому результат «Уфы» закономерен. Кратко подведу итоги матча. Сегодня выиграла более мотивированная команда. Соперники были быстрее, наглее нас – переигрывали спартаковцев и в центре, и на флангах.

Совет директоров клуба 31-го мая? Отчитаюсь о проделанной работе. Поговорим с руководителями клуба обо всем. Задача команды на сезон выполнена: «Спартак» попал в еврокубки.

В раздевалке у нас с командой состоится небольшой диалог. Сейчас многие футболисты поедут домой, а кто-то из них отправится в сборную. Пожелаю ребятам удачи», – сказал Аленичев.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Аленичев Дмитрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ZyryanovAV
1463847816
Я знал, что Спартак сольёт матч Уфе. Причём, обвинять не хочется. Просто не поставил на них, зная, что делать подножку Аленичев не умеет. зачем же мешать другим, когда сам уже в шоколаде.
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СЛАВА 81
1463847899
Ура ! Спартак в кубке УЕФА , МЫ ЧЕМПИОНЫ (((((
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Недовольный
1463848760
не спртагом она выполнена,а паровозами для свинарника)
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Serjoga
1463848913
Еврокубки-хорошо! Но снимут с должности все равно!
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edw7777
1463849012
Спартак! Тебе не стыдно?!!! Вот откуда все ваши беды. Вы оказывается действительно ведете себя по-свински. А я, наивный, еще сомневался.
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MURAD F. A.
1463849460
Аленичев сдал игру Уфе к гадалке не ходиииииииииииииииииииии
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mgordeev
1463851469
Задача ставилась так: "четвертое место, необходимое для еврокубков КАК МИНИМУМ". Великий тренер Аленичев подгоняет задачу под результат. Низко это.
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dudarik
1463851985
Дааа Дима когда нужно было на ноль играли как проскочили так уфа быстрее,наглее стала,нельзя так Дима нельзя.......
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Диктор
1463853340
Слили игру-фу..................
Ответить
Серёга-Динамовец
1463854135
искренне поздравить уфимцев-ты гандон конченый.я с сегодняшнего дня стал просто ненавидить это мясо!!!!!!!!!!!!Москва без мясаааа!!!!буду искренне болеть за любую иностранную команду в лиге европы которая будет встречаться с этим дерьмом!!!!!
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