Аленичев: «Задача попадания в еврокубки «Спартаком» выполнена»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал гостевое поражение в поединке 30-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:3). Помимо этого, наставник красно-белых отметил, что команда справилась с поставленной перед сезоном задачей.

«Хочу искренне поздравить уфимцев с тем, что они остались в Премьер-лиге. Представляю, сколько усилий было вложено в клуб Шамилем Газизовым. Поэтому результат «Уфы» закономерен. Кратко подведу итоги матча. Сегодня выиграла более мотивированная команда. Соперники были быстрее, наглее нас – переигрывали спартаковцев и в центре, и на флангах.

Совет директоров клуба 31-го мая? Отчитаюсь о проделанной работе. Поговорим с руководителями клуба обо всем. Задача команды на сезон выполнена: «Спартак» попал в еврокубки.

В раздевалке у нас с командой состоится небольшой диалог. Сейчас многие футболисты поедут домой, а кто-то из них отправится в сборную. Пожелаю ребятам удачи», – сказал Аленичев.