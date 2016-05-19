Семин: «Не буду комментировать интерес со стороны «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Юрий Семин отказался комментировать слухи относительно его возможного назначения на пост главного тренера столичного клуба.

«Интерес ко мне со стороны «Динамо»? Не буду ничего комментировать, потому что появляется много разной информации. Если комментировать разные слухи, то и целого дня не хватит!

Есть ли на данный момент какие-то предложения от клубов? Ничего не скажу, в ближайших планах у меня только поездка на финал Лиги чемпионов», – сказал Семин.

Напомним, что «Динамо» находится на грани вылета в ФНЛ. В последнем туре Премьер-лиги столичной команде предстоит встреча с «Зенитом».