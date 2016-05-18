Мутко: «Это никакие не происки, сборную России во Франции в полном составе проверяли на допинг»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты допинг-теста игроков «Ростова». Напомним, были проверены 11 футболистов, и все пробы оказались чистыми.

«Хочется пожелать команде удачи, надеюсь, что теперь болельщики «Ростова» и любители футбола поняли, что это никакие не происки, а просто система контроля. Сборную России во Франции в полном составе проверяли на допинг, мы просто это не афишировали. Все лидеры клубов РФПЛ постоянно подвергаются проверкам, это обычная практика», – сказал Мутко.