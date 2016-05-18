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Допинг-пробы «Ростова» дали отрицательный результат

18 мая 2016, 18:38
72

Допинг-пробы игроков «Ростова», которые были взяты после матча 28-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (2:0) 12 мая, дали отрицательный результат. Пробы были взяты у 11 игроков стартового состава «Ростова».

Допинг-контроль «Ростова» был связан с тем, что весной в СМИ появилась информация о закупке клубом препарата «Милдронат».

«Сегодня в клуб пришли результаты анализов допинг-проб, которые были взяты в 11 футболистов нашей команды после матча с «Динамо». Все допинг-пробы оказались «чистыми». Запрещенных препаратов в анализах наших футболистов нет», – говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов
Комментарии (72)
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chegaev88
1463586204
Газпрому больше не за что прицепиться
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Диктор
1463587258
Вот и все лицо Ростовчан-правду они слышать не хотят-за правду сразу минуса лепят.
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Go-o-ol
1463587278
За такое унижение ,не доверие ,надо отдать Первое место Ростову,,,,как моральный ущерб....
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1cent
1463587307
сосите йух в нем витамины , исчезнут прищики ,морщины, чтобы улучшить цвет лица- соси продукцию яйца! всем пидарасам травившим РОСТОВ посвящается
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GM
1463588243
Ну, где тут бомжики, в нетерпении ожидавшие допинг-пробы? Барбариски во все руки и медитировать на свое голубое знамя :)
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Диктор
1463590229
НУ ЧТО БЫД.ЛО НЕ НРАВИТЬСЯ ВАМ ПРАВДА-А ВЕДЬ Я ГОВОРИЛ ПРО СКУЛЕЖ- ГОВОРИЛ ЗАЧЕМ ПЛАКАТЬСЯ ПОКА РЕЗУЛЬТАТА НЕТ.СТАВЬТЕ МНЕ ОПЯТЬ МИНУСА КАК ВЫ МОЖЕТЕ РОСТОВЧАНКИ.
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Добрый Фей
1463590854
Хоть одна хорошая новость за последние пол года
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CSKA №1
1463591759
Ростов-ГАВНО!!!
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Томь вперёд
1463594929
Справедливость восторжествовала!!! Ура!!! Если ещё в последнем туре случится чудо и Ростов станет таки чемпионом, представляю сколько ещё неадекватов на сайте прибавится! Ростову удачи, в т. ч. в лиге!
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Ник17
1463595525
Ростов народная команда. Всех тошнит уже от московских и питерских ч. мырей!!!
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