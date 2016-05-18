Допинг-пробы «Ростова» дали отрицательный результат

Допинг-пробы игроков «Ростова», которые были взяты после матча 28-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (2:0) 12 мая, дали отрицательный результат. Пробы были взяты у 11 игроков стартового состава «Ростова».

Допинг-контроль «Ростова» был связан с тем, что весной в СМИ появилась информация о закупке клубом препарата «Милдронат».

«Сегодня в клуб пришли результаты анализов допинг-проб, которые были взяты в 11 футболистов нашей команды после матча с «Динамо». Все допинг-пробы оказались «чистыми». Запрещенных препаратов в анализах наших футболистов нет», – говорится в заявлении клуба.