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  • КДК РФС наказал «Спартак» на 20 тысяч за непредоставление поля «Тереку»

КДК РФС наказал «Спартак» на 20 тысяч за непредоставление поля «Тереку»

18 мая 2016, 16:15
11

В среду стали известны суммы штрафов, которые наложил КДК РФС на «Спартак» и «Терек» после матче 29-го тура.

«На предматчевом совещании не присутствовал менеджер «Терека» по работе с болельщиками, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Грозненцы подали жалобу в связи с непредоставлением поля, на котором был сыгран матч, для предматчевой тренировки. За это на «Спартак» наложен штраф в размере 20 тысяч. Болельщики хозяев зажигали на трибуне большое количество пиротехнических средств – штраф 100 тысяч. Кроме того, фанаты красно-белых вывесили два несогласованных баннера, штраф – 50 тысяч рублей», – рассказал Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Терек» закончился со счетом 3:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ахмат
Комментарии (11)
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B_A_IV
1463577751
смешная сумма, с аэропорта такси больше стоит в маскве
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463578498
Скорее, поощрил.
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VVM1964
1463578952
НУ , ЧИСТО СИМВОЛИЧЕСКИ . ЧТО БЫ ВОНИ НЕ БЫЛО - НАКАЗАЛИ ВЕДЬ .
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REDWHITE_
1463579395
ЧТО ТАК ДОРОГО??? ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!!!!
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порт
1463582884
Кредит возьмут, отдадут.
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dr.Dexter
1463583133
ммммм двадцатка , придётся ананидзе зп за месяц не выплатить..........
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Тони Монтана
1463591060
Комментарий удален.
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PetersGol
1463593120
Просто теперь надо всем командам РФПЛ взять за правило не пускать "Свиней" на поле и сразу выкладывать 20 тыс. руб. Прецедент создан.
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