КДК РФС наказал «Спартак» на 20 тысяч за непредоставление поля «Тереку»

В среду стали известны суммы штрафов, которые наложил КДК РФС на «Спартак» и «Терек» после матче 29-го тура.

«На предматчевом совещании не присутствовал менеджер «Терека» по работе с болельщиками, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Грозненцы подали жалобу в связи с непредоставлением поля, на котором был сыгран матч, для предматчевой тренировки. За это на «Спартак» наложен штраф в размере 20 тысяч. Болельщики хозяев зажигали на трибуне большое количество пиротехнических средств – штраф 100 тысяч. Кроме того, фанаты красно-белых вывесили два несогласованных баннера, штраф – 50 тысяч рублей», – рассказал Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Терек» закончился со счетом 3:0.