Зобнин: «Болельщики «Динамо» требовали от нас результата, даже немного угрожали»

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин рассказал о том, как прошла встреча с болельщиками бело-голубых.

«Я мало говорил на встрече с болельщиками. Больше общались опытные ребята. Болельщики требовали результата. Даже немного угрожали, но мы все понимаем: это эмоции. Делаем все от нас зависящее. Даже не будь этого разговора, все равно выкладывались бы на сто процентов», – отметил футболист.

Зобнин также прокомментировал информацию о том, что футболисты «Динамо» пообещали болельщикам остаться в московском клубе, если тот вылетит в ФНЛ.

«Про обещания не покидать «Динамо» я ничего не слышал. Может, кто-то и обещал, значит, меня в этот момент рядом не было».