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  • Зобнин: «Болельщики «Динамо» требовали от нас результата, даже немного угрожали»

Зобнин: «Болельщики «Динамо» требовали от нас результата, даже немного угрожали»

18 мая 2016, 10:52
3

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин рассказал о том, как прошла встреча с болельщиками бело-голубых.

«Я мало говорил на встрече с болельщиками. Больше общались опытные ребята. Болельщики требовали результата. Даже немного угрожали, но мы все понимаем: это эмоции. Делаем все от нас зависящее. Даже не будь этого разговора, все равно выкладывались бы на сто процентов», – отметил футболист.

Зобнин также прокомментировал информацию о том, что футболисты «Динамо» пообещали болельщикам остаться в московском клубе, если тот вылетит в ФНЛ.

«Про обещания не покидать «Динамо» я ничего не слышал. Может, кто-то и обещал, значит, меня в этот момент рядом не было».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зобнин Роман
Комментарии (3)
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FanatSerj
1463558643
Ну вот опять журналюги на звиздели.
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narkozanos
1463559777
О каких ста процентах он говорит?если Динамики согласны,что наиграли на ФНЛ,то это другой разговор,а то выкладываются они,ага-конечно,уровень свой уже потеряли даже,на ровне с Мордовией играют,пусть лучше Краснодар и Спартак в ЛЕ
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iuda
1463561012
Если немного угрожали, то тогда вы вылетите. Немного полечитесь в пердиве
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