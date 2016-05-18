Ван Гаал: «Хочу поблагодарить фанатов за безусловную поддержку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал обратился к болельщикам с речью после матча 38-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1).

«Я хочу кое-что сказать от имени игроков, тренерского штаба и от себя самого. Я хочу поблагодарить вас за безусловную поддержку.

Где бы мы ни играли, как бы мы ни играли и что бы ни происходило на поле, вы никогда не оставляли нас. Спасибо за это.

И я хочу привезти в Манчестер Кубок Англии, потому что вы заслужили его больше, чем фанаты любого другого клуба», – сказал ван Гаал.

Сообщается, что фанаты освистали ван Гаала, когда было объявлено, что он выступит с речью.