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  • Промес: «Спартак» – лучшая команда России. Хочу остаться, но пока ничего не понятно»

Промес: «Спартак» – лучшая команда России. Хочу остаться, но пока ничего не понятно»

17 мая 2016, 20:33
15

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем желании остаться в клубе и о ситуации с продлением контракта.

«Возможно, контракт будет продлен. Я знаю о возможности продлить контракт, но еще ничего не понятно. Для начала нужно провести встречу с руководством клуба и там все обсудить. Но сейчас я сфокусирован на победе в последнем матче, а затем мы решим, что будет дальше.

Я хочу остаться. Хочу остаться, потому что «Спартак» – это лучшая команда в России. Это не зависит от результата. Я играю на самом большом стадионе с прекрасными фанатами. Это однозначно лучший клуб в России. Повторюсь, я хочу остаться», – сказал Промес.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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sciline10
1463508856
тут бы шутку про 15 лет без титулов, но только ленивый сейчас на эту тему не пошутит)
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dudarik
1463509300
Играй и останешься
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RamonCSKA
1463509962
Не пойму как команда ,в которой плохая атмосфера,занимающая 5 место ,13 лет без трофеев быть лучшей
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Mak-syt
1463511392
что ты не поймёшь?он объяснил же.он играет на большом и красивом стадионе и с прекрасными фанатами.и для него это лучший клуб.а результаты придут
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порт
1463512498
Бромонтан?
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Ромарио1981
1463513781
Вы знаете переживаю за ЦСКА с 98-го,до этого было не интересно смотреть наш чемп.,но очень хочется что бы Спартак подтянулся,конечно лучшей командой назвать нельзя даже близко,но я так переживал за них когда они в полуфинале КУЕФА играли,помните Робсон у них был такой, даже голы забивал.Удачи Вам мясо! по доброму!
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Диктор
1463514721
ОСТАНЬСЯ И В СЛЕДУЩЕМ ГОДУ УВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ
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