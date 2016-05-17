Промес: «Спартак» – лучшая команда России. Хочу остаться, но пока ничего не понятно»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем желании остаться в клубе и о ситуации с продлением контракта.

«Возможно, контракт будет продлен. Я знаю о возможности продлить контракт, но еще ничего не понятно. Для начала нужно провести встречу с руководством клуба и там все обсудить. Но сейчас я сфокусирован на победе в последнем матче, а затем мы решим, что будет дальше.

Я хочу остаться. Хочу остаться, потому что «Спартак» – это лучшая команда в России. Это не зависит от результата. Я играю на самом большом стадионе с прекрасными фанатами. Это однозначно лучший клуб в России. Повторюсь, я хочу остаться», – сказал Промес.