Семин: «Пятая строчка – реальное место «Спартака»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением относительно турнирного положения московского «Спартака».

«Все справедливо, турнирная таблица отражает соотношение сил в сезоне. Очень тяжелый сезон. Но кто как подготовился к нему, тот так и выступил. Успех «Ростова» обусловлен, конечно, подготовкой команды к сезону. «Спартак» должен занимать место с первого по третье, поэтому не удивил, но на сегодняшний момент, наверное, пятая строчка – это реальное место для клуба», – сказал Семин.