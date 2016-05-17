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Семин: «Пятая строчка – реальное место «Спартака»

17 мая 2016, 18:13
5

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением относительно турнирного положения московского «Спартака».

«Все справедливо, турнирная таблица отражает соотношение сил в сезоне. Очень тяжелый сезон. Но кто как подготовился к нему, тот так и выступил. Успех «Ростова» обусловлен, конечно, подготовкой команды к сезону. «Спартак» должен занимать место с первого по третье, поэтому не удивил, но на сегодняшний момент, наверное, пятая строчка – это реальное место для клуба», – сказал Семин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (5)
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baltica
1463498465
Тебя даже с пароотсоса выгнали,петух..
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srg38
1463504493
а для Локомотива 6 :(
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nikita08
1463506206
реально 4
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