Осинов: «Допинг-проверка «Ростова» – это провокация»

Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал проверку всех футболистов ростовской команды на наличие запрещенных препаратов по итогам матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

«Считаю, что эта проверка – провокация против «Ростова». В ход идут любые средства, все-таки мало кому нравится, что желто-синие забрались так высоко. Не могу понять, почему проверяли только ростовчан? Обследуйте тогда всю Премьер-лигу.

Уверен, что правда будет на стороне «Ростова». А если вдруг что-то и найдут, весь город встанет на сторону команды», – сказал Осинов.