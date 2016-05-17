Мутко: «Мы сразу же опубликуем результаты допинг-теста «Ростова»

Министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что результаты допинг-теста футболистов «Ростова» будет тут же опубликован. Напомним, что после матча 28-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (1:3), всех игроков ростовской команды отвели на допинг-тест.

«Как только появятся результаты допинг-теста игроков «Ростова», мы сразу их опубликуем. Неужели вы думаете, что мы будем их скрывать? Не знаю, кто первый обнародует результаты. ФИФА может опубликовать эти результаты, минуя антидопинговую организацию РУСАДА, и прислать сообщение в РФС. Пока в РФС никаких сообщений не поступало. Вчера ждали, что пришлют письмо, но ничего не приходило. Кто их знает, когда они пришлют информацию, но пока ничего нет. Как только появятся, мы сразу их дадим, скрывать не будем. Какая бы ни была информация, ту и дадим».