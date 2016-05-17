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  • Мутко: «Мы сразу же опубликуем результаты допинг-теста «Ростова»

Мутко: «Мы сразу же опубликуем результаты допинг-теста «Ростова»

17 мая 2016, 15:51
10

Министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что результаты допинг-теста футболистов «Ростова» будет тут же опубликован. Напомним, что после матча 28-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (1:3), всех игроков ростовской команды отвели на допинг-тест.

«Как только появятся результаты допинг-теста игроков «Ростова», мы сразу их опубликуем. Неужели вы думаете, что мы будем их скрывать? Не знаю, кто первый обнародует результаты. ФИФА может опубликовать эти результаты, минуя антидопинговую организацию РУСАДА, и прислать сообщение в РФС. Пока в РФС никаких сообщений не поступало. Вчера ждали, что пришлют письмо, но ничего не приходило. Кто их знает, когда они пришлют информацию, но пока ничего нет. Как только появятся, мы сразу их дадим, скрывать не будем. Какая бы ни была информация, ту и дадим».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Динамо Мутко Виталий
Комментарии (10)
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Пчела 672
1463490336
Как только подольём туда, чего нужно)) так сразу и опубликуем)) это ведь не серьёзно, Зенит и без ЛЧ)) Правда?
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Boozman
1463490448
Опубликуем сразу же после 30 тура))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463492403
Разговор в лаборатории ФИФА: - Ну, как? Есть мельдоний? - Мел есть, Дон (в смысле вода из реки) есть, и... - И? - И "й" на конце. А так ничего, кроме следов ряженки и кефира не нашли. - Так ищите лучше!
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FanatSerj
1463493710
ох уж и мутное это дело, должны были еще вчера объявить, но видно же что не ради поиска допинга тесты делались, результат то еще нужно "согласовать" в о цене договориться ))
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андрей андреев
1463496947
Всё очень грустно,нервно,и как то нехорошо.Если правда найдут,то нафиг это 2 место нужно. А если нет-нужно новый стадион назвать им. Бердыева.
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RUSARM
1463502485
А информация будет,что допинг нашли у пол команды,и зенька будет в ЛЧ!!!!
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aviator117
1463508477
У тебя там все рассчитано и дурачка валять не стоит!
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