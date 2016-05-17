Мутко: «В целом, считаю, чемпионат удался»

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что он доволен развитием событий в РФПЛ. По словам чиновника, он надеется на то, что принципы честной игры сохранятся в последнем туре. Напомним, что 30-й тур первенства России пройдет 21 мая. Борьбу за золотые медали продолжают вести ЦСКА (62 очка) и «Ростов» (60).

«Чемпион не определен до последнего тура, пока неясно, какие команды вылетают. Идет напряженная борьба, а это всегда нравится болельщикам. В целом, считаю, чемпионат получился. Но остался еще один тур — нужно, чтобы он прошeл хорошо. Главное, чтобы в нем сохранялись принципы честной игры. В целом чемпионатом я доволен. Как сложилась турнирная таблица, так и вышло. Кто больше хотел, больше был настроен, кто лучше играл, тот и получил возможность выступить в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — сказал Мутко.