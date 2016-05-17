«Спартак» опубликовал ролик, посвященный болельщикам команды

«Спартак» представил видеоролик, посвященный болельщикам команды. Видео было опубликовано после того, как красно-белые разгромили «Терек» (3:0) в домашнем матче 29-го тура РФПЛ и обеспечили себе пятое место, гарантирующее выступления в Лиге Европы в следующем сезоне.



«Что нас объединяет? Что роднит столь разных людей, как братьев? Ответ внутри, в нашей крови, в нашей ДНК. Это делает нас теми, кто мы есть, и ничто этого не изменит. Это — «Спартак». Мы все одной крови. Дух Народной Команды. Достоинство в Нашей Крови. Дом — Наша Крепость. Даем Настрой Команде. Душа Наша — Красно-Белая. Дружба Наша Крепка», — говорится в ролике.