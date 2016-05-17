Глушаков: «Спасибо большое болельщикам за поддержку»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0) поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку на протяжении сезона. Напомним, что разгромная победа гарантировала москвичам участие в Лиге Европы на следующий сезон.

«Спасибо большое всем за сезон, но к сожалению, для меня он окончен. Спасибо большое болельщикам за поддержку. С Лигой Европы, красно-белые!», – написал он на своей странице в Instagram.