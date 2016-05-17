Гинер: «Слуцкий в топ-клубе Европы? Все может быть»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал европейские перспективы наставника «армейцев» Леонида Слуцкого.



«Что касается перспектив Леонида Викторовича в плане работы с топ-клубами Европы, то придерживаюсь такой философии: никогда не говори «никогда». В жизни все может быть. То, что он знаком с Романом Аркадьевичем и они общаются, — это нормально. Но мы с Абрамовичем на тему Слуцкого не разговаривали никогда.



И почему обязательно «Челси», а не «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Манчестер Сити»? Слуцкий — сильный тренер. Но сможет ли он работать в тех клубах, которые я перечислил, зависит только от него. Не все люди, переехавшие за границу, адаптируются к тамошней жизни. Тут только время может рассудить», — сказал он.