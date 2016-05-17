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Гинер: «Слуцкий в топ-клубе Европы? Все может быть»

17 мая 2016, 06:49
13

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал европейские перспективы наставника «армейцев» Леонида Слуцкого.

«Что касается перспектив Леонида Викторовича в плане работы с топ-клубами Европы, то придерживаюсь такой философии: никогда не говори «никогда». В жизни все может быть. То, что он знаком с Романом Аркадьевичем и они общаются, — это нормально. Но мы с Абрамовичем на тему Слуцкого не разговаривали никогда.

И почему обязательно «Челси», а не «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Манчестер Сити»? Слуцкий — сильный тренер. Но сможет ли он работать в тех клубах, которые я перечислил, зависит только от него. Не все люди, переехавшие за границу, адаптируются к тамошней жизни. Тут только время может рассудить», — сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (13)
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grigkh
1463458862
челси
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BAIv
1463465426
конечно Реал или Бапса....
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Dimon013
1463467171
Челси!!!! Слуцкий выиграет АПЛ, Кубок и ЛЧ)))
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Garrincha58
1463467566
Кайрат или Зимбрул
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семенчик
1463468737
Не потянет!!
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subbdim
1463471672
только дома
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Simbirsk
1463473181
Сборная Леонид Викторович. Золото завоюем, а потом можно и по Европе
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nemolod
1463474070
Любого тренера в сильные клубы Европы приглашают,если он добивается побед в еврокубках или первенствах мира или Европы! ЛВС кроме побед в первенстве больше никаких успехов пока не добивался и тут никакие полезные знакомства не помогут!
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Пчела 672
1463479671
Лёня, Саламыч будущее не только нашего футбола но и вообще, так что я думаю не всё у нас потеряно, дай бог!
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diadushka
1463487450
В Европе он мог добиться пика своей карьеры - установил бы рекорд по количеству раскачиваний)
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