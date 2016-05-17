Аленичев: «Пятками я игрокам запрещаю играть»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0) рассказал о своих методах работы, а также признался, что не видел третьего гола.

«Пятками я игрокам запрещаю играть, потому что считаю это неэффективным. На разборах и тренировках прошу не делать этого.

Третий гол я не видел, давал в это время указания Кутину. Титов передал, что это был отличный мяч. Мы единомышленники в футбольном плане, поэтому я ему верю, хочется скорее посмотреть этот гол», – сказал Аленичев.