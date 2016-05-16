Слуцкий: «Удовлетворен, но есть еще одна игра»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениям после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (3:0).

«Хорошо сыграли, выполнили то, на что нацеливались. Минимальное количество моментов было создано у наших ворот. В принципе, удовлетворен, но есть еще одна игра.

Стояла ли задача сдерживать связку Смолов – Мамаев? Я бы не ставил вопрос таким образом. Все-таки «Краснодар» – очень играющая команда, и любой игрок, начиная от Каборе, продолжая крайними защитниками, не говоря про игроков группы атаки, способен сыграть результативно. Важно было не сдерживать отдельного игрока или связку, а команду в целом.

Гол Мусы? Я должен всегда и не только должен, но и верю, что каждый футболист может проявить свои лучшие качества на футбольном поле, сегодня Муса их проявил», – сказал Слуцкий.