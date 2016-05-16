Гинер: «Ростов» ни разу не играл в ЛЧ. Выход «Зенита» был бы предпочтительнее»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (3:0) поделился своим мнением о чемпионской гонке и о выходе «Ростова» в Лигу чемпионов.

– Интрига за чемпионство до последнего тура — давненько такого не было.

– Это прекрасно. И во многом это следствие той работы по переходу на систему «осень-весна». Как ни крути, а приятно же играть на отличных полях при классной инфраструктуре.

– «Ростов» обеспечил себе место в Лиге чемпионов после этого тура. Поздравите?

– Безусловно. Это огромный успех для ростовчан. Но если говорить об опыте еврокубковых выступлений – «Ростов» все же ни разу не выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы – наверное, выход «Зенита» с этих позиций был бы более предпочтителен, – сказал Гинер.