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  • Гинер: «Ростов» ни разу не играл в ЛЧ. Выход «Зенита» был бы предпочтительнее»

Гинер: «Ростов» ни разу не играл в ЛЧ. Выход «Зенита» был бы предпочтительнее»

16 мая 2016, 22:42
68

Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (3:0) поделился своим мнением о чемпионской гонке и о выходе «Ростова» в Лигу чемпионов.

– Интрига за чемпионство до последнего тура — давненько такого не было.

– Это прекрасно. И во многом это следствие той работы по переходу на систему «осень-весна». Как ни крути, а приятно же играть на отличных полях при классной инфраструктуре.

– «Ростов» обеспечил себе место в Лиге чемпионов после этого тура. Поздравите?

– Безусловно. Это огромный успех для ростовчан. Но если говорить об опыте еврокубковых выступлений – «Ростов» все же ни разу не выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы – наверное, выход «Зенита» с этих позиций был бы более предпочтителен, – сказал Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Ростов Зенит Гинер Евгений
Комментарии (68)
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LOKOfanatik19
1463428078
И во многом это следствие той работы по переходу на систему «осень-весна». Как ни крути, а приятно же играть на отличных полях при классной инфраструктуре. О да, зимой играть это здорово, или весной на болоте.... Или он в это время где то в другом месте??? Зенит предпочтительный? Может сразу, не важно кто какое место занял, ЦСКА и Зенит всегда в ЛЧ, чтож уж там мелочится, у остальных ведь должного опыта нету(ЛОКО и Спартак давно играли и наверно забыли что такое ЛЧ) Идиотизм!!!
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sour12
1463428381
зато в ростове тренер который обыгрывал барселону на её поле и игроки из этого же состава ))))) так что если ещё купят кого то под ЛЧ вполне могут показать результат хороший =) вот только в сборной наверно уже мы не увидим ни КББ ни ЛВС =)
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nemolod
1463429148
Опыт приобретается с играми, но самое главное-это степень готовности команды к еврокубковым турнирам! К сожалению в прошлом сезоне ЦСКА провалил групповой турнир,а Зенит плей-офф ,хотя вроде бы и опыт есть!
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Tri
1463429273
Халк и компания, посмотри на листок из банкомата, не стыдно, а... ????? Разве этого мы от вас ждали? Бенфика, мля Бенфика, а Ростов и Локомотив, это мля чё, я мля нет слов...
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Мы Русские
1463429533
На Распродажу такой Зенит! То ли дело времен Петржеллы - вот это была команда! Команда к которой и соперники симпатии проявляли! А щас... золотой мешок.
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DIDI 23
1463429741
Гинера в топку! Лестер первый сезон выступал в АПЛ.
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DIDI 23
1463429979
Газпрому давно пора понять, что его Зеня на бабки обувает. Пора Газпрому стать спонсором Ростова.
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Boozman
1463430979
То есть если опыта нет, то команда не должна там играть? Прекрасно. Тогда зачем играть этот продажный чемпионат. Оставить московские клубы, Зенит и Краснодар и всё, чего мучатся и играть целых 30 ненужных туров
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арейская
1463439736
"Зенит" мы уже видели в еврокубках, хочется посмотреть на "Ростов"
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Валерий2705
1463443129
Ростов красавцы, мои поздравления! За Зенит стыдно, такой бюджет, такой состав, а на деле ноль. По поводу слов Гинера: не считаю, что Ростов был унижен этой репликой, с точки зрения опыта, финансов, укомплектованности состава Зенит и тот же Краснодар, действительно предпочтительнее, если подумать о наборе очков в копилку российского коэффициента УЕФА. Никто при этом, не говорит, что Ростов не заслужил свое право попробовать свои силы в ЛЧ, это их место и заслуженно. Если рассуждать объективно, надо понимать, что Ростовчане вряд ли смогут позволить себе купить хотя бы одного игрока европейского класса, и скорее всего останутся примерно с этим же составом. Те кто здесь кричат мол Лестер сможет, значит и Ростов сможет, ребята, вы далеки от футбола. Сходство лис с дончанами заканчивается на одном - никто не мог предположить такие высокие итоговые места в своих лигах. Далее следует нечто другое, Ростов выигрывает за счет нереальной самоотдачи, четкой, выстроенной Бердыевым игры, Лестер за счет тех же составляющих, но кроме этого, феноменальной игры тройки Канте, Марез, Варди, игроков мирового класса, что доказано как тем, какие у них показатели в одной из лучших лиг мира, так и тем, что двое из них являются основными игроками своих сборных, опять же одних из сильнейших в Европе. Даже если, условного Варди купят у Лестера, за него они выручат деньги, эквивалентные стоимости всего состава ростовчан и пойдут они на усиление, кстати стоит напомнить, что а нглийский клуб и без этого не бедствует. А вот если из Ростова уйдет Бердыев, это точно станет крахом для дончан, а такой вариант тоже вполне возможен. И наконец непосредственно о ЛЧ, Лестер попадет туда напрямую в групповой этап. А вот Ростов будет проходить через тяжелое сито отбора, кульминацией которого может стать плей-офф, где Ростов точно не окажется в числе сеянных, то есть получит как минимум очень боеспособного соперника, а то и Ман. сити к примеру. Согласен, что с англичанами и Зениту делать нечего, но у Питера гораздо меньше шансов было бы в соперники МС получить. Но даже если, Ростов чудом и за счет самоотдачи пробьется в группу, представьте какие соперники у них будут там? Хватит ли им скамейки для того, что бы биться на два фронта тоже вопрос. P.s. В этом комментарии не хотелось задеть чувства ни одного болельщика, ни принизить какой либо клуб, просто постарался дать адекватный коммент на брызганье слюной про интервью Гинера и нелепые сравнения Ростова и Лестера. Так же стоит признать, что Зенит обосрался, а Ростов настоящие молодцы и от души поздравить донских болельщиков, с тем что в этом году в их город придет Лига Чемпионов!!! Всем адекватным болелам, привет!
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