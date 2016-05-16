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  • Аленичев: «Бывают моменты, когда хочешь занять первое место, а получаешь пятое»

Аленичев: «Бывают моменты, когда хочешь занять первое место, а получаешь пятое»

16 мая 2016, 22:35
10

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал исход матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). За тур до конца чемпионата москвичи находятся на пятой строчке и гарантировали себе участие в Лиге Европы.

«Приятно, что решили задачу попадания в еврокубки, но всегда хочется большего. Если бы попали в Лигу чемпионов, то настроение было бы лучше. Полного удовлетворения у меня нет, потому что я максималист по жизни. Но такие моменты тоже бывают: когда ты хочешь занять первое место, а получаешь пятое. Но это опыт, который мне и моей команде в будущем должен помочь», – сказал Аленичев.

Также наставник рассказал о причинах невыхода на поле Зе Луиша.

«В 11 утра вся команда вышла на прогулку, Зе Луиш вышел на поле на пробежку, но сделал пару рывков и понял, что не в состоянии сыграть даже одну минуту. Завтра он сделает обследование, оно покажет, насколько серьезна проблема. Зе Луиш набрал форму, функционально был готов, для меня это была неприятная новость».

Кроме того, специалист похвалил игру защитников «Спартака».

«Тяжелейший матч, соперник был сильный и обыграл нас в первом круге. Всегда команды Рашида Рахимова отличались дисциплинированностью, организованностью. Рад за Лоренсо Мельгарехо. Четвертую игру подряд в защите безупречно сыграли, были моменты у «Терека» при стандартных положениях, к чему мы готовились, но забить им не удалось».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1463428320
Поздравляю с попаданием в Еврокубки, ЛОКО же как всегда в говне, зато наверно Смородина в плюс вышла в этом году, ей же плевать на результат, главное деньги деньги.. Скоро болельщики не будут ходить на стадион, и не будет прибыли, нет еврокубков, нет прибыли, скоро развалится клуб.
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Мы Русские
1463429003
Молодец Дима! Да, целый сезон ушел на разгребание сомнительных игроков и на понимание кто действительно хочет играть и прибавлять, думаю в следующем сезоне будет получше. К Дмитрию Анатольевичу можно только одну претензию предъявить - он верит до последнего в опытных, но как показала практика - необходимы были Кардинальные меры и они отчасти спасли этот сезон. К ЛЕ необходимо купить максимум 1-2 игроков ВЫСОКОГО уровня, ибо легионеры за 3-5 млн. совсем не оправдывают своё местонахождение.
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Chernyi Lis
1463429147
хааааа....))) на шару вошел в пятерку...уже первое место хотел якобы...умора
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Диктор
1463429792
Ну надо быть объективным-не с этим составом.
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KorolShut
1463466723
Хочешь первое, занял пятое, а заслуживаешь последнее
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