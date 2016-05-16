Аленичев: «Бывают моменты, когда хочешь занять первое место, а получаешь пятое»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал исход матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). За тур до конца чемпионата москвичи находятся на пятой строчке и гарантировали себе участие в Лиге Европы.

«Приятно, что решили задачу попадания в еврокубки, но всегда хочется большего. Если бы попали в Лигу чемпионов, то настроение было бы лучше. Полного удовлетворения у меня нет, потому что я максималист по жизни. Но такие моменты тоже бывают: когда ты хочешь занять первое место, а получаешь пятое. Но это опыт, который мне и моей команде в будущем должен помочь», – сказал Аленичев.

Также наставник рассказал о причинах невыхода на поле Зе Луиша.

«В 11 утра вся команда вышла на прогулку, Зе Луиш вышел на поле на пробежку, но сделал пару рывков и понял, что не в состоянии сыграть даже одну минуту. Завтра он сделает обследование, оно покажет, насколько серьезна проблема. Зе Луиш набрал форму, функционально был готов, для меня это была неприятная новость».

Кроме того, специалист похвалил игру защитников «Спартака».

«Тяжелейший матч, соперник был сильный и обыграл нас в первом круге. Всегда команды Рашида Рахимова отличались дисциплинированностью, организованностью. Рад за Лоренсо Мельгарехо. Четвертую игру подряд в защите безупречно сыграли, были моменты у «Терека» при стандартных положениях, к чему мы готовились, но забить им не удалось».